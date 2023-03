Mourinho: il futuro alla Roma è incerto. Real Madrid, Chelsea o Inter in caso di addio ai giallorossi

Regna l'incertezza sul futuro di José Mourinho. La testata online spiega, infatti, che la sua permanenza alla Roma non può non essere legata ai risultati. Fallire il ritorno in Champions League sarebbe uno smacco per lo Special One, che ha indicato gran parte degli obiettivi di mercato dell'estate, tutti nei paletti indicati, sin dal primo giorno, dai Friedkin. Inoltre, sembra aumentare di settimana in settimana la distanza tra Mou e il general manager giallorosso, Tiago Pinto.

Se dovesse lasciare la capitale, il portoghese punterebbe al ritorno in una delle tre piazze in cui ha vinto di più: il Real Madrid, anche se il progetto di Florentino Perez sembra aver preso ora altre direzioni, il Chelsea, con Graham Potter in bilico per la prossima stagione, e l'Inter, a oggi più una suggestione che una possibilità reale.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE