Feyenoord, infortunio per Geertruida. Il ct dell'Olanda Koeman: "Sembra essere grave. Penso sia un problema al bicipite femorale"

Il Feyenoord è in ansia per le condizioni di Lutsharel Geertruida. Il difensore olandese si è infortunato a pochi minuti dal fischio finale della gara valida per le qualificazioni a EURO2024 contro la Francia e le notizie sono tutt'altro che rassicuranti. Anche il ct Ronald Koeman è preoccupato e ha espresso le sue sensazioni in conferenza stampa: "Sembra un infortunio grave. Penso sia un problema al bicipite femorale".

Il Feyenoord affronterà la Roma ai quarti di finale di Europa League: l'andata è in programma il 13 aprile, mentre il ritorno si giocherà il 20. Ad oggi la presenza di Geertruida appare fortemente a rischio.