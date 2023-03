Il Tottenham è pronto a salutare Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese, l'allenatore pugliese verrà esonerato entro il termine della settimana. Oltre ai risultati deludenti, pesa soprattutto il durissimo sfogo in conferenza stampa in seguito al pareggio subito in rimonta dal Southampton (ultimo in classifica) per 3-3. Il suo posto dovrebbe essere preso da Ryan Mason, lo stesso che sostituì José Mourinho dopo l'addio.

(telegraph.co.uk)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE