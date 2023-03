Calciomercato Roma, Tottenham e West Ham su Ibanez: i giallorossi lo valutano circa 50 milioni

Roger Ibanez si sta dimostrando uno dei migliori calciatori della Roma per prestazioni e continuità in questa stagione. Il suo rendimento non è di certo passato inosservato, infatti alcuni club di Premier League sarebbero molto interessati al difensore centrale. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, già in estate Tottenham e Newcastle si erano informate e l'incontro tra il calciatore e il suo agente in questi giorni non sarebbe casuale. Ultimamente si sarebbe fatto sotto nuovamente il Tottenham, ma anche il West Ham è tra le pretendenti. La società capitolina valuta Ibanez circa 50 milioni di euro, una cifra che garantirebbe comunque un'ottima plusvalenza.

(calciomercato.com)

