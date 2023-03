Calciomercato Roma: spunta l'idea Morata. Il centravanti vorrebbe tornare in Italia

Alvaro Morata vorrebbe tornare in Italia e, secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, sarebbero tre le società interessate al centravanti dell'Atletico Madrid. I due club più quotati sono la Juventus (dove ha già giocato per diverse stagioni) e il Milan, ma entrambi dovrebbero fare i conti con l'ostacolo ingaggio: il centravanti infatti percepisce 9 milioni di euro netti all'anno, ma pur di tornare sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio. Sullo sfondo c'è l'ipotesi Roma, che potrebbe sfruttare la forte amicizia che lega Morata a Paulo Dybala. Anche in questo caso, però, sarà molto complicato chiudere l'affare a causa dell'elevato costo dell'operazione.

(calciomercato.com)

