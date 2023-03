Calciomercato Roma: nessun contatto tra Mourinho e il Psg

In questi ultimi giorni si torna a discutere del futuro di José Mourinho, legato alla Roma da un contratto fino al 2024. Dopo le indiscrezioni circa un interesse del Paris Saint-Germain per il dopo Galtier, arrivano smentite dal giornalista Dani Gil del Mundo Deportivo, corrispondente a Parigi: secondo quanto riferisce, non ci sono stati contatti o conversazioni tra il portoghese e il Psg. Se Mourinho dovesse vincere l'Europa League con i giallorossi, potrebbe prendere in considerazione l'idea di andar via. Solo in questo scenario, continua Gil su Twitter, potrebbe esserci la possibilità di allenare il club francese.

Mourinho no tiene nada hablado ni negociado con el PSG. No hay conversaciones. Sin embargo, si ganara la Europa League en la Roma, el portugués se plantearía salir después de haber cumplido una etapa. Solo en ese escenario habría la posibilidad de entrenar en París. — Dani Gil (@danigilopez) March 23, 2023