Calciomercato Roma, il retroscena: Tottenham interessato a Mancini prima del rinnovo con i giallorossi

Gianluca Mancini è l'uomo del momento in casa Roma. Il difensore centrale ha deciso la sfida contro la Juventus con un gran bolide dalla distanza e ha regalato ai giallorossi tre punti fondamentali per la corsa Champions. Il numero 23 è uno degli uomini di fiducia di José Mourinho, tanto da essere sceso in campo in tutte le partite di campionato. Mancini ha legato il suo futuro alla Roma fino al 2027 dopo il rinnovo firmato a luglio ma, come rivelato dal sito che si occupa di calciomercato, un club inglese aveva provato a strapparlo ai capitolini prima dell'accordo: si tratta del Tottenham di Antonio Conte. Gli Spurs avevano avviato i contatti per Mancini ed era tra gli obiettivi principali per la difesa. Alla fine però l'affare non si concretizzo e la società di Londra virò su Lenglet. Negli anni precedenti invece il calciatore della Roma era stato seguito dall'Inter.

(calciomercato.com)

