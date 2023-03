Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Chelsea resta interessato ad Abraham, lo United monitora la situazione

Il Chelsea continua a essere interessato a Tammy Abraham. Lo rivela la testata britannica, che spiega come i Blues siano affascinati da un ritorno del centravanti, cresciuto proprio nel club londinese. La società di Todd Boehly ha la possibilità di attivare la clausola di riacquisto da 80 milioni di euro (valida a partire da luglio) e di essere informata dalla Roma in caso di offerte di altri club. Anche gli scout del Manchester United hanno assistito regolarmente alle partite dei giallorossi per monitorare i progressi di Abraham, per il quale la società capitolina ha intenzione di trattare soltanto partendo dal valore della clausola come base.

(theathletic.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE