Roma e Inter monitorano con attenzione la situazione di Nacho Fernandez, difensore centrale 33enne in scadenza di contratto con il Real Madrid, che non gli ha ancora recapitato un'offerta per il rinnovo. Lo riporta la testata spagnola, spiegando che, essendo diventato il quarto nelle gerarchie difensive di Carlo Ancelotti, Nacho potrebbe decidere di non accettare un'eventuale proposta per il prolungamento del contratto e di lasciare, così, le Merengues.

(fichajes.net)

