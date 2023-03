Al momento la Roma non è interessata a Juan Cuadrado, esterno della Juventus in scadenza di contratto a giugno. Lo rivela l'esperto di mercato, il quale spiega che, nonostante sia stato accostato recentemente ai giallorossi, il colombiano coltiva ancora una minima speranza di rinnovare con i bianconeri. Nel caso in cui non dovesse prolungare il suo contratto, l'ex Fiorentina darebbe la precedenza alla Serie A e alla Liga spagnola.

(alfredopedulla.com)

