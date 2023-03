Calciomercato Roma, Frattesi fa gola alle big: Juventus in prima fila

Davide Frattesi sta disputando un'altra stagione positiva e al termine di questo campionato è pronto a fare il salto in una big. Il centrocampista del Sassuolo ha già raggiunto quota sei gol fino a questo momento e le sue ottime prestazioni sono seguite con particolare attenzione da Roma (in primis), Inter, Milan e Juventus. Soprattutto quest'ultima però sembra essere la società più intenzionata ad acquistarlo in vista dell'estate, ma per strapparlo al Sassuolo servirà comunque un'offerta non inferiore ai 30 milioni di euro.

