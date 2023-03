Spunta una nuova pretendente per Edoardo Bove. Secondo quanto riferito dal sito che si occupa di calciomercato, il centrocampista della Roma interessa alla Fiorentina ed è stato visionato da Nicolas Burdisso durante la partita tra Italia Under 21 e Ucraina. Non c'è solo la Viola sul calciatore giallorosso, infatti piace da tempo anche al Sassuolo.

