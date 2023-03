Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: giallorossi interessati a Loftus-Cheek. Il Chelsea apre alla cessione in estate

La Roma è alla ricerca di un nuovo centrocampista in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito dal sito calcistico inglese, la società giallorossa avrebbe messo nel mirino Ruben Loftus-Cheek del Chelsea. Il ventisettenne ha il contratto in scadenza nel 2024, motivo per cui i Blues sarebbero disposti a cederlo già al termine di questa annata. La concorrenza per il classe '96 è foltissima, infatti oltre alla Roma interessa anche al Milan e a cinque club di Premier League.

