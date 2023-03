Calciomercato Roma, dall'estero: contatti avanzati tra Aouar e l'Eintracht Francoforte. Giallorossi, Napoli e Betis restano interessati

Il futuro di Houssem Aouar non è ancora deciso, ma un club sarebbe pronto a bruciare la folta concorrenza. Secondo quanto riportato dal giornalista Patrick Berger di SPORT1, il centrocampista francese sarebbe molto vicino all'Eintracht Francoforte. Il trasferimento avverrebbe in estate a parametro zero e il ventiquattrenne percepirebbe 5 milioni di euro alla firma più 3 a stagione.

#SGE - Houssem Aouar is close to join Eintracht Frankfurt as free agent. The 24yo midfielder turned down proposals from other clubs in summer, like ManUnited. Nothing signed yet but negotiations in advanced stages. Signing fee: €5m, salary around €3m. ⚫️? @SPORT1 @CMoffiziell — Patrick Berger (@berger_pj) March 1, 2023

Dalla Francia arrivano ulteriori aggiornamenti sulla vicenda. Il rinnovo con il Lione è ormai praticamente impossibile, motivo per cui la trattativa tra Aouar e l'Eintracht Francoforte è in fase avanzata. Il calciatore però non ha ancora preso una decisione poiché su di lui ci sono altre società interessate tra cui Roma, Napoli e Betis.

(rmcsport.bfmtv.com)

