Calciomercato Roma, dalla Spagna: Mourinho tra i candidati come successore di Ancelotti al Real Madrid

C'è anche José Mourinho tra i possibili successori di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid, nel caso in cui il tecnico di Reggiolo dovesse dire addio alle Merengues. Lo riporta il quotidiano catalano, che spiega come, nonostante molti tifosi della Casa Blanca sarebbero entusiasti di un ritorno dello Special One a Valdebebas, il suo rientro in Spagna appaia complicato. Il nome del tecnico della Roma è soltanto uno degli otto presi in considerazione dal giornale, che lo inserisce in una lista composta anche da Raul Gonzalez Blanco, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel, Xabi Alonso, Zinedine Zidane, Oliver Glasner e Alvaro Arbeloa.

