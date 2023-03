Dalla Spagna arriva una novità sul futuro di José Mourinho. Secondo quanto riferito dall'edizione online del quotidiano, il presidente del Real Madrid Florentino Perez non avrebbe mai preso in considerazione la possibilità di riportare lo Special One sulla panchina dei Blancos. I due hanno un ottimo rapporto e si messaggiano molto spesso, ma come amici ed ex colleghi, senza quindi parlare di un eventuale ritorno.

(marca.com)

