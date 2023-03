Calciomercato Roma, dalla Spagna: Celta Vigo intenzionato a riscattare Carles Perez, ma punta allo sconto

Dopo un inizio complicato, Carles Perez sta disputando una buona stagione con la maglia del Celta Vigo e ha collezionato 3 reti e 5 assist in 28 gare. Il suo rendimento è in crescita, motivo per cui il club spagnolo è seriamente intenzionato ad esercitare l'opzione per il riscatto. L'accordo con la Roma è fissato a 10 milioni di euro, una cifra eccessiva per le casse del Celta Vigo, che però non vuole farsi scappare il venticinquenne. L'obiettivo è quindi quello di ottenere uno sconto, puntando anche sulla volontà del calciatore, il quale vuole continuare la sua carriera in questo club.

(relevo.com)

