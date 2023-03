Calciomercato Roma, dalla Germania: occhi su Doekhi e van de Ven

Dalla Germania spuntano due profili per il reparto difensivo giallorosso: secondo le informazioni del quotidiano sportivo, la Roma monitora Danilho Doekhi, classe 1998 dell'Union Berlin con un passato nelle giovanili dell'Ajax e nel Vitesse, in scadenza nel 2025. Ma non solo, a Trigoria piace anche Micky van de Ven, centrale olandese classe 2001 del Wolfsburg. Per van de Ven non mancano le pretendenti: oltre ai giallorossi, interessa a Barcellona, Manchester City, Liverpool, Juventus, Milan ed Inter.

