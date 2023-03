Roma, Napoli, Betis ed Eintracht Francoforte. Sono questi i quattro club in corsa per Houssem Aouar, secondo la testata francese. Il calciatore del Lione, il cui contratto con il club transalpino scadrà a giugno, non ha ancora deciso in quale squadra giocherà nella prossima stagione e vuole aspettare di capire in che modo finiranno la propria annata le quattro società interessate. È scegliere il progetto sportivo migliore, infatti, la priorità per il centrocampista classe '98.

