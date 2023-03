Calciomercato Roma: anche i giallorossi su Martinez, ma il suo arrivo al posto di Rui Patricio è possibile solo con l'addio di Mourinho

C'è anche la Roma su Emiliano "Dibu" Martinez, portiere argentino dell'Aston Villa. Lo rivela il quotidiano torinese, che spiega però come il suo possibile acquisto sia legato alla prosecuzione dell'avventura di José Mourinho nella capitale. Se lo Special One restasse sulla panchina giallorossa anche nella prossima stagione, infatti, Rui Patricio sarebbe confermato come portiere titolare.

Sul campione del mondo, il cui contratto con l'Aston Villa scadrà nel 2027 e la cui valutazione si aggira sui 30 milioni, c'è anche la Juventus, poiché Wojciech Szczesny potrebbe andare via. I bianconeri potrebbero inserire nell'operazione il cartellino di Weston McKennie, che difficilmente verrà riscattato dal Leeds. In pole position per l'argentino resta comunque il Tottenham, con Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco spettatrici interessate.

(Tuttosport)