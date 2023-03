Calciomercato Roma: accelerata della Juventus per Frattesi, contatti in corso tra le parti

Tra i giocatori valutati dalla Roma per la prossima stagione c'è anche di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è seguito dalla società giallorossa da mesi, ma l'eventuale trasferimento nella Capitale sembra complicarsi sempre di più. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, la Juventus sarebbe fortemente interessata al calciatore e avrebbe accelerato i tempi per assicurarselo. I contatti tra le parti sono in corso e la trattativa è destinata a decollare nelle prossime settimane, quando saranno più chiare anche le situazioni extra campo.

(tuttomercatoweb.com)

