Tammy Abraham sta vivendo un periodo di difficoltà e il suo posto da titolare nella Roma non è più al sicuro, tanto essere stato relegato in panchina in più di un'occasione. Il centravanti inglese rimane comunque in cima nella lista dei desideri dell'Aston Villa ed è seguito anche da altre società di Premier League. La Roma non considera l'attaccante incedibile e potrebbe prendere in considerazione solo offerte superiori ai 40 milioni di euro.

