Bayern Monaco, ufficiale l'esonero di Nagelsmann: Tuchel nuovo allenatore (COMUNICATO)

Le indiscrezioni delle ultime ore sono state confermate: Julian Nagelsmann è stato ufficialmente esonerato dal Bayern Monaco e Thomas Tuchel è stato eletto nuovo allenatore. A comunicarlo è stata la società bavarese tramite un comunicato: "L'FC Bayern München ha esonerato l'allenatore Julian Nagelsmann. Questa decisione è stata presa dal CEO Oliver Kahn e dal membro del consiglio per lo sport Hasan Salihamidžić in consultazione con il presidente del club Herbert Hainer. Nagelsmann sarà sostituito da Thomas Tuchel. Tuchel ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 e lunedì dirigerà per la prima volta l'allenamento della squadra.

Insieme a Nagelsmann, andranno via anche i vice allenatori Dino Toppmöller, Benjamin Glück e Xaver Zembrod".

(fcbayern.com)

