Ziyech: salta il trasferimento al Psg. La Ligue1 respinge il ricorso dei francesi

Hakim Ziyech resta al Chelsea. La commissione legale della Lega Calcio francese ha respinto il ricorso del Paris Saint Germain, non autorizzando il tesseramento del 29enne marocchino. Ziyech aveva effettuato ieri le visite mediche ma il suo ingaggio - in prestito secco - era saltato perchè i documenti del Chelsea erano arrivati troppo tardi, a mercato chiuso.

La trattativa - secondo la ricostruzione dei media francesi - era andata per le lunghe perchè i Blues avrebbero provato invano a inserire un'opzione per il riscatto, poi, una volta concordato il prestito secco, il Chelsea avrebbe inviato ripetutamente lo stesso documento ma sbagliato. Da qui il ricorso del Psg che è stato però bocciato dalla commissione legale della Lfp: Galtier, dunque, non avrà il rinforzo offensivo che aveva chiesto per sostituire Sarabia, ceduto al Wolverhampton.