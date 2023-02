Turchia: sessione di calciomercato di gennaio prolungata di ulteriori 10 giorni (COMUNICATO)

Novità per quanto riguarda il calciomercato in Turchia. Il paese è stato colpito da numerose scosse di terremoto, che hanno messo in ginocchio la popolazione. In seguito a questo disastroso evento, la Federcalcio turca ha chiesto e ottenuto il prolungamento della sessione di calciomercato di gennaio di ulteriori 10 giorni. Ecco la nota ufficiale: "Tuttavia, a causa della dichiarazione di lutto nazionale per eventi sismici nel nostro Paese e della decisione dello stato di emergenza in 10 province, la nostra federazione ha presentato domanda ufficiale alla FIFA il 06.02.2023 e ha richiesto l'estensione del periodo di trasferimento in cui ci troviamo. Nelle trattative con la FIFA è stata ottenuta l'approvazione verbale per l'estensione di dieci giorni del periodo di trasferimento, e si è in attesa dell'iter di approvazione scritta".

Il trasferimento di Nicolò Zaniolo al Galatasaray quindi potrà essere ufficializzato entro 10 giorni. La chiusura originale del calciomercato in Turchia era prevista per questa sera.

(tff.org)

