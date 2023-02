Leeds, Radrizzani: "Avevamo proposto alla Roma uno scambio per Zaniolo, ma i giallorossi avevano terminato gli slot per gli extracomunitari"

DAZN - Andrea Radrizzani, presidente del Leeds, ha rilasciato un'intervista alla piattaforma streaming. Tra i vari temi trattati, il numero uno del club inglese ha rivelato un interessante retroscena di calciomercato che vede come protagonista Nicolò Zaniolo, trasferitosi successivamente al Galatasaray. Queste le dichiarazioni di Radrizzani: "Zaniolo? Abbiamo proposto uno scambio all'ultimo momento con uno dei nostri ma non si poteva perché la Roma non aveva posti da extracomunitari".