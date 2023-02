Dionisi: "Frattesi? Ero convinto sarebbe rimasto alla fine"

DAZN - Durante la trasmissione 'Supertele', in onda il lunedì sera, tra gli ospiti era presente l'allenatore del Sassuolo, Dionisi. Queste le sue parole su Frattesi, a più riprese accostato alla Roma dalla scorsa estate: "Avevo parlato con la società, erano stati abbastanza chiari. La Roma aveva già approfondito, ma la società mi aveva rassicurato. So che certe scelte se vengono fatte poi non se ne può fare a meno. Ero convinto che alla fine sarebbe rimasto".