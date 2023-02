Cremonese, il ds Giacchetta: "Abbiamo trattato Shomurodov. Carnesecchi alla Roma? Le big devono puntare su di lui"

TVPLAY.IT - Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla testata, soffermandosi sulla stagione dei grigiorossi all'indomani della vittoria in Coppa Italia contro la Roma e sul mercato appena concluso, nel quale ha provato a portare in Lombardia anche Eldor Shomurodov, finito poi in prestito allo Spezia.

Queste le sue parole:

Sul cammino della Cremonese:

"La classifica dice che siamo ultimi, ma guardate le gare in Coppa Italia. Non ci sentiamo inferiori a nessuno sulla qualità e sulle capacità. Ovvio che la vittoria contro la Roma e quella precedente contro il Napoli ci hanno dato una bella spinta per credere in noi stessi. Ieri sera abbiamo fatto una buona prestazione, che ci deve regalare la consapevolezza di non essere scarsi. Questo voglio far capire all’ambiente e a tutti i calciatori".

Sui rimpianti per non essere riuscito a prendere Bakayoko, Shomurodov e Bonazzoli:

"Speri che il mercato ti possa aiutare per avere quei rinforzi necessari a dare maggiore qualità alla squadra. Abbiamo trattato questi calciatori e siamo andati molto vicini a chiudere queste trattative. Le dinamiche di mercato ci hanno penalizzato e non ci siamo riusciti. Sarebbero stati degli innesti importanti, ma ieri sera abbiamo avuto una risposta importante da parte del gruppo, che crede in questa possibilità di recuperare punti. Questo è un campionato molto strano e non termina sabato. Ogni giorno può venire fuori qualcosa. Ci dobbiamo preparare bene per la gara contro il Lecce".

Sulla possibilità che Carnesecchi si trasferisca alla Roma:

"Parliamo di un professionista di altissimo livello. Sarà uno dei portieri top del nostro campionato e su questo non c’è dubbio. Le big devono puntare gli occhi su di lui".

