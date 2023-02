La Roma ha provato a mettere in piedi un'operazione lampo per portare a Trigoria Davide Frattesi negli ultimi giorni di mercato. Lo rivela il sito specializzato nelle trattative, che spiega come i giallorossi siano stati bloccati dalla partenza di Nicolò Zaniolo in direzione Bournemouth. La Roma resta comunque in prima fila per giugno, ma Frattesi piace molto anche alla dirigenza della Juventus, mentre l'Inter e il Milan si mantengono informate sul calciatore.

(calciomercato.com)

