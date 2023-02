Calciomercato Roma, dalla Turchia: tentativo del Besiktas per El Shaarawy. Discorsi rinviati a giugno

Come svelato dai media turchi, nell'ultima sessione di mercato un altro romanista è stato tentato dalla Turchia oltre a Zaniolo, finito al Galatasaray. Si tratta di El Shaarawy sul quale si è mosso il Besiktas per tentare di strappare l'esterno, in scadenza a giugno prossimo, alla Roma. La disponibilità del club giallorosso ad aprire una trattativa è stata però fermata dal giocatore che alla dirigenza ha chiarito: "Non penso di partire in questo momento. Incontriamoci a fine stagione".

A giugno, infatti, il numero 92 della Roma sarà svincolato se in questi mesi non troverà un nuovo accordo con i giallorossi.

(sabah.com.tr)

