Calciomercato Roma: proposto Isco, valutazioni in corso

Già circolato nei giorni scorsi, si torna a parlare del profilo di Isco: lo spagnolo, dopo l'esperienza al Siviglia, è alla ricerca di una nuova squadra a parametro zero. Secondo le informazioni del sito dedicato alle trattative, l'ex Real Madrid è stato proposto tramite intermediari alla Roma, che ieri ha ufficialmente salutato Nicolò Zaniolo ceduto al Galatasaray. Il club giallorosso sta valutando l'eventuale operazione e non ha ancora preso una decisione su Isco. Inoltre, il classe '92 è stato anche offerto al Milan e alla Lazio, che non hanno mostrato interesse.

(calciomercato.com)

