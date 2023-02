Calciomercato Roma, porte girevoli sugli esterni: Karsdorp resta in uscita, incognita Celik. Zalewski piace in Premier

Terminato il mercato di gennaio, Tiago Pinto sta già lavorando per l'estate e tra i reparti che potrebbero subire maggiori cambiamenti c'è sicuramente quello degli esterni. Secondo quanto riportato dal sito calcistico, Rick Karsdorp è tornato a disposizione dopo svariati mesi, ma la sua permanenza è tutt'altro che certa. La Roma infatti è aperta alla cessione e proverà a realizzarla. Anche Mehmet Zeki Celik non ha convinto e se dovessero arrivare offerte (molto difficile), i giallorossi potrebbero farlo partire. Discorso diverso per Leonardo Spinazzola, il quale sta facendo fatica a tornare in condizione in seguito alla rottura del tendine d'Achille. I giallorossi lo terrebbero volentieri per un fattore umano, ma hanno bisogno di un'alternativa di livello poiché Nicola Zalewski e Stephan El Shaarawy (in scadenza di contratto) sono comunque fuori ruolo. Il polacco sta facendo bene, ma il rinnovo non è ancora arrivato e alcuni club di Premier League sono interessati a lui.

(calciomercato.it)

