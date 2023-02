Calciomercato Roma: ieri tentativo last minute del Sassuolo per Bove, no dei giallorossi

Ieri il Sassuolo era tornato alla carica con la Roma per acquistare Edoardo Bove. Lo rivela il sito specializzato, che spiega come la società neroverde abbia fatto un tentativo last minute per il centrocampista classe 2002, incassando, però, il no dei giallorossi. Gli emiliani avevano già provato ad avvicinarsi al numero 52 della Roma nei primi giorni di mercato e hanno deciso di riprovarci ieri probabilmente per sopperire alla partenza di Hamed Traoré in direzione Bournemouth.

(calciomercato.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE