Calciomercato Roma: Icardi tenuto in considerazione come rinforzo per l'estate. C'è anche il Milan

Mauro Icardi è tenuto in considerazione da Roma e Milan come rinforzo per il prossimo mercato estivo. Lo rivela la testata specializzata nelle trattative, che spiega come i due club siano pronti a fare un investimento su un numero 9 e, nonostante entrambe le società preferiscano un profilo più giovane, quello dell'argentino potrebbe far gola perché permetterebbe di restare entro determinati parametri di spesa.

Da parte sua, Icardi, al momento in prestito secco al Galatasaray dal PSG, potrebbe essere spinto al ritorno in Serie A dagli investimenti che ha effettuato a Milano e dalla volontà di vivere nel nostro Paese. I club italiani, inoltre, potrebbero sfruttare i vantaggi del Decreto Crescita per tenere nei propri limiti il costo lordo annuo per lo stipendio dell'argentino, spalmando i 9 milioni netti del suo contratto attuale con il PSG su più stagioni.

(calciomercato.com)

