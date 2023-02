Calciomercato Roma: giallorossi e Juventus su Holm. Vicario il preferito in porta

Il terzino destro dello Spezia, Emil Holm, ha attirato l'attenzione dei top club della Serie A: secondo l'edizione online del quotidiano sportivo, in particolare la Roma sta valutando il potenziale dello svedese classe 2000 per un eventuale investimento in estate. Sul giocatore c'è da registrare anche la Juventus.

Capitolo portiere: Guglielmo Vicario dell'Empoli piace a Juventus, Napoli, Roma ed Inter, che potrebbero rinnovare qualcosa nel reparto. Il suo nome è in cima alla lista di questi club.

(gazzetta.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE