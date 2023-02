Circolano voci dalla Turchia per El Shaarawy. Secondo quanto riporta il portale turco il calciatore, che è intenzionato a proseguire il suo percorso in giallorosso ed ha rifiutato un'offerta da 1.8 milioni, resterebbe comunque nel mirino del Besiktas che avrebbe rilanciato l'offerta a 2 milioni per due anni con opzione per il terzo. Nonostante il rifiuto il club continuerà a farsi sotto anche in estate per cercare di prendere il giocatore.

(fanatik.com.tr)

