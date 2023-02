Calciomercato Roma, dalla Spagna: anche i giallorossi sulle tracce del talento Johnny Cardoso

In attesa di capire come terminerà la stagione, Tiago Pinto guarda al futuro. Come scrive il giornalista di Marca Ekrem Konur, infatti, la Roma starebbe seguendo con attenzione Johnny Cardoso, centrocampista statunitense classe 2001 in forza all'International. Il club giallorosso avrebbe già inviato i propri osservatori per visionarlo da vicino. Sul giocatore anche il Betis.