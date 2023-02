Calciomercato Roma, dalla Polonia: contatti con il Legia Varsavia per il riscatto di Majchrzak. Il classe 2004 è valutato 700mila euro

La Roma vuole blindare Jordan Majchrzak. Secondo quanto riportato dal sito polacco, la società giallorossa è in trattativa con il Legia Varsavia per il riscatto dell'attaccante del 2004, arrivato questa estate con la formula del prestito oneroso (100mila euro) con diritto di riscatto. Il centravanti ha subito impressionato José Mourinho, il quale lo ha già convocato in alcuni match della prima squadra. I due club stanno discutendo del futuro di Majchrzak e la Roma vorrebbe abbassare il costo del cartellino per acquistarlo a titolo definitivo. Il Legia Varsavia però non sembra intenzionato ad assecondare la richiesta dei capitolini e continua a chiedere 700mila euro. L'accordo inoltre prevedrebbe l'inserimento di alcuni bonus legati all'esordio in prima squadra e al numero di presenze.

(sport.tvp.pl)

