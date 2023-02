Brasile: Ancelotti verso la panchina della Seleçao

La ricerca di un commissario tecnico per il Brasile pare essere arrivata al momento decisivo: come riportato, infatti, la CBF ha ottenuto il sì di Carlo Ancelotti, attualmente alla guida del Real Madrid e legato da un contratto fino al 2024 con gli spagnoli.

Per questo motivo, infatti, le parti non confermeranno l'accordo a breve e non hanno firmato alcun impegno ma quelli che vengono raccontati come "segnali positivi" da parte di Ancelotti rispetto alla proposta del Brasile. Anche i giocatori brasiliani nella rosa del Real, da Militao a Rodrygo e Vinicius Jr, hanno già ricevuto la notizia riguardo il passaggio del loro allenatore di club alla guida della Nazionale verdeoro.

(espn.com.br)

