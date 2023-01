UFFICIALE: Vina al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto (COMUNICATO e FOTO)

Ora è ufficiale: Matias Vina è un nuovo calciatore del Bournemouth. Il terzino sinistro arriva con la formula del prestito oneroso (750mila euro), con diritto di riscatto a 15 milioni. Questo l'annuncio del club inglese su Twitter: "Un altro acquisto. Siamo lieti di aver acquistato il terzino sinistro Matías Viña con un prestito iniziale di sei mesi dalla Roma".

Another new addition ? We're delighted to complete the signing of left-back Matías Viña on an initial six-month loan from Roma ✍️ pic.twitter.com/GPdBrUVdLc — AFC Bournemouth ? (@afcbournemouth) January 30, 2023

Ecco la nota ufficiale del Bournemouth: "L'AFC Bournemouth ha completato l'ingaggio del terzino sinistro Matías Viña con un prestito iniziale di sei mesi dalla Roma, squadra di Serie A. Viña diventa il quarto nuovo arrivo dei Cherries nella finestra di mercato di gennaio, dopo Dango Ouattara, Darren Randolph e Antoine Semenyo. Il nazionale uruguaiano ha rappresentato il suo paese ai Mondiali in Qatar, partecipando alle partite della fase a gironi contro Corea del Sud e Portogallo. Viña, che può giocare anche come difensore centrale, è passato alla Roma dopo i successi in Uruguay e Brasile. Ha vinto con il Nacional il 47esimo titolo nella massima serie nel 2019 ed è stato nominato giocatore dell'anno della Primera Division uruguaiana dopo aver segnato cinque reti in 34 partite. Viña si è trasferito al Palmeiras nel gennaio 2020 e li ha aiutati a vincere il triplete nella sua prima stagione prima, oltre alla Copa Libertadores nel 2021. Il 25enne è diventato uno dei primi acquisti di José Mourinho nella stagione 2021-22 e ha aggiunto la UEFA Europa Conference League al suo impressionante curriculum dopo la vittoria sul Feyenoord nella finale di Tirana. Con 28 presenze in nazionale, il contratto di prestito di Viña prevede un'opzione per rendere definitivo il trasferimento in estate.