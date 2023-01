Ufficiale: il 2004 Ciuferri ceduto a titolo definitivo alla S.S. Giugliano Calcio 1928 (FOTO)

In questa finestra di calciomercato invernale, la Roma è al lavoro anche per trovare una sistemazione ai ragazzi che stanno trovando poco spazio nelle giovanili giallorossi. Come fa sapere con un tweet il club, il centrocampista classe 2004 Flavio Ciuferri è stato ceduto a titolo definitivo alla S.S. Giugliano Calcio 1928. La Roma, inoltre, affida ai social un saluto anche al ragazzo: "In bocca al lupo, Flavio!".

