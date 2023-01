Satriano: "Heracles Almelo perfetto per la mia crescita. Mi auguro di tornare in Italia, ma non è una priorità"

TUTTOMERCATOWEB.COM - Antonio Satriano, attaccante classe 2003, ha lasciato a titolo definitivo la Roma per trasferirsi all’Heracles Almelo. Il centravanti si era messo in luce con la Primavera, con cui aveva realizzato 9 reti in 12 partite stagionali. Il giovane ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito che si occupa di calciomercato, soffermandosi sul suo passaggio in Olanda, avvenuto ufficialmente alcuni giorni fa. Queste le sue parole: “Ho accettato questo club e questo campionato perché penso siano perfetti per un giovane attaccante, per poter crescere a livello calcistico ed anche umano confrontandomi con una cultura diversa”.

Si è trasferito all’Heracles a titolo definitivo. All’Italia però immagino sia un arrivederci…

“Dipende da come andranno le cose qui. Mi auguro di tornare in Italia, ma ad ora non è una priorità”.

È tornato il campionato dopo due mesi di stop a causa del Mondiale.

“Tornare dopo tanto tempo al calcio giocato non è mai semplice. Guardare il Mondiale ti dà una carica importante. Adesso tocca di nuovo a tutti noi calciatori professionisti”.

Obiettivo personale e di squadra?

“Sicuramente la promozione in Eredivisie, per fortuna siamo primi e mi auguro che manterremo questa posizione fino alla fine. Personalmente spero di giocare il più possibile, nonostante tutte le difficoltà del caso che potrò incontrare all’inizio. Poi dovrò fare il mio mestiere: segnare gol”.

Il suo modello?

“Sicuramente Benzema: è un attaccante moderno e con grande tecnica. Lo guardo tanto per migliorarmi”.

