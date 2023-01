Non è ancora deciso il futuro di Mourinho: il club vuole blindarlo, lui riflette in silenzio

José Mourinho è innamorato della Roma e la passione che ha verso la società giallorossa e i suoi tifosi lo hanno portato a riflettere in silenzio, soffocando così alcuni motivi di insoddisfazione. L'esperto di mercato Alfredo Pedullà spiega sul proprio sito che lo Special One si sarebbe aspettato investimenti maggiori sul mercato e non ha condiviso alcune uscite del general manager della Roma Tiago Pinto. Il suo futuro dipenderà da molti fattori, anche se il club è pronto a blindarlo e lui continuerà a dare il massimo.

(alfredopedulla.com)

