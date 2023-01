Milan, Maldini: "Zaniolo? Valutiamo le opportunità, ma non ci discostiamo dalle nostre possibilità"

DAZN - Al termine della sfida persa 4-0 contro la Lazio, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha risposto a una domanda su Nicolò Zaniolo, accostato da giorni ai rossoneri. Queste le sue dichiarazioni: "Zaniolo? Non lo so, stasera parliamo della partita, poi le altre cose si vedranno nei prossimi giorni".

Successivamente anche Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni del servizio di streaming per commentare la vicenda di mercato inerente al numero 22 giallorosso. Le sue parole: "Per quello che riguarda Zaniolo, ha già detto tutto Massara. Noi le opportunità le valutiamo, è inutile nascondere la realtà. Non ci scosteremo dalla nostra visione visione e dalle nostre possibilità".