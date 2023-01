Feyenoord, Slot: "Wijnaldum? Nome irrrealistico. Non possiamo avvicinarci al suo stipendio"

AD - Il tecnico del Feyenoord, Arne Slot, ha rilasciato un'intervista al giornale olandese nella quale si è soffermato anche sulla possibilità che Georginio Wijnaldum lasci la Roma per tornare a Rotterdam.

Queste le sue parole:

"Non possiamo mai avvicinarci agli stipendi che i giocatori guadagnano ancora nei migliori club. Ecco perché i nomi di De Vrij e Wijnaldum sono assolutamente irrealistici al momento. Semplicemente impossibile arrivare a loro. Ma in qualche modo in futuro dobbiamo essere in grado di attrarre giocatori che hanno vinto titoli altrove"

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE