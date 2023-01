Il futuro di Hakim Ziyech, con tutta probabilità, non sarà alla Roma ma al Psg. Il giocatore marocchino del Chelsea, accostato ai giallorossi come possibile sostituto di Nicolò Zaniolo nei giorni scorsi, si trova infatti a Parigi da ieri sera e attende la definizione dell'accordo tra il Psg e i Blues, come riportato dal quotidiano transalpino. L'ex fantasista dell'Ajax dovrebbe trasferirsi in Francia con la formula del prestito.

(leparisien.fr)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE