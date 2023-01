Calciomercato, ufficiale: Wöber lascia il Salisburgo e va al Leeds (COMUNICATO e FOTO)

Il Salisburgo perde pezzi. Come annunciato dalla società austriaca tramite un comunicato, è ufficiale la cessione di Maximilian Wöber al Leeds. Arrivato nell'estate del 2019, il difensore saluta il club dopo ben 125 presenze, in cui ha messo a referto 9 reti e 9 passaggi vincenti. Il classe '98 quindi non ci sarà nelle gare contro la Roma, valide per il playoff di Europa League e in programma il 16 e il 23 febbraio. Questa la nota del Salisburgo: "Max Wöber va in Premier League! Dopo tre grandi anni e mezzo al Salisburgo, il 24enne viennese si trasferisce al Leeds United, firmando un contratto quinquennale. Max Wöber ha collezionato un totale di 125 presenze con la società Red Bull dopo essere arrivato dal Siviglia nell'estate 2019. Ha giocato sia da difensore centrale sia da terzino sinistro, segnando nove gol e fornendo nove assist.

Dopo aver collezionato 13 presenze con l'Austria e aver conquistato tre titoli tra Bundesliga e Coppa d'Austria, Max si unirà ora a tre ex uomini del Salisburgo nello Yorkshire: Jesse Marsch, Brenden Aaronson e Rasmus Kristensen".

(redbullsalzburg.at)

