Calciomercato: SPAL vicina a chiudere per Nainggolan, il Ninja è pronto a raggiungere De Rossi

La SPAL è vicina a chiudere per Radja Nainggolan. Lo rivela l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il quale aggiunge che l'ex centrocampista della Roma, svincolato dopo l'ultima esperienza all'Anversa, dovrebbe firmare un contratto di sei mesi con rinnovo in caso di promozione del club ferrarese. Domani è prevista la sistemazione dei dettagli. Dopodiché il tecnico degli estensi, Daniele De Rossi, potrà accogliere il Ninja, con il quale ha condiviso lo spogliatoio ai tempi della Roma.

