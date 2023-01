Calciomercato Roma: Viña a un passo dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto

Matias Viña è pronto a lasciare la Roma. Come rivelato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il terzino uruguaiano è pronto a trasferirsi al Bournemouth in prestito oneroso con diritto di riscatto. La società inglese verserà 1 milione di euro nelle casse giallorosse per avere Vina fino a giugno. Il classe '97 era arrivato nella capitale durante la scorsa estate, ma in questa stagione ha trovato pochissimo spazio.