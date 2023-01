Calciomercato Roma: Tottenham pronto ad inserire una contropartita per Zaniolo. I giallorossi vogliono solo cash

È il Tottenham di Conte e Paratici la squadra che più di tutte si sta interessando a Nicolò Zaniolo. Come scrive Fabrizio Romano il club inglese è al lavoro per portare a Londra il classe '99. Prestito con diritto di riscatto l'offerta degli Spurs, che sarebbero disposti anche ad inserire nell'operazione una contropartita tecnica, ma i giallorossi vogliono solo cash o un prestito con obbligo, e valutano il calciatore 35/40 milioni.

Tottenham are discussing a potential loan deal for Nicoló Zaniolo, including an option to buy — Roma only want permanent deal proposals as things stand. ?⚪️ #THFC

Understand Spurs are also prepared to offer one player as part of the deal — Roma want €35/40m fee. pic.twitter.com/cIxTcCMTlT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2023